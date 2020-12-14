|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:20
kingkongovets написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:був тільки що у справах в Рибальському
дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою
як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився
Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
ну взагалі то Сага їх на повному серйозі обіцяла
Я звісно не проєктувальник, але мені здається така інфраструктура вийде дорожче всього комплексу разом. І заради чого? Комарів і квакання?
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36623
З нами з: 24.01.12
Профіль
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:22
Faceless написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:[quote="kingkongovets"]був тільки що у справах в Рибальському
дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою
як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився
Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
ну взагалі то Сага їх на повному серйозі обіцяла
Я звісно не проєктувальник, але мені здається така інфраструктура вийде дорожче всього комплексу разом. І заради чого? Комарів і квакання?[/quote]з каналами взагалі драматургія дещо шизофренична, але ж за язика їх ніхто не тягнув
зи: он в Ріверсайді забудовник обіцяє «власну річку» - вони планують там засрану хімією Совку облагородити і пустити між будинками, теж з зацікавленістю чекаю що з того вийде
kingkongovets
Повідомлень: 11880
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2735 раз.
Профіль
Додано: Пон 22 вер, 2025 18:27
Faceless написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
ну взагалі то Сага їх на повному серйозі обіцяла
Я звісно не проєктувальник, але мені здається така інфраструктура вийде дорожче всього комплексу разом. І заради чого? Комарів і квакання?
Это что-то на багатом: как те же Эмираты меряют длину береговой линии по всем завитушкам своих микро-островков...
_hunter
Повідомлень: 10614
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Пон 22 вер, 2025 18:28
Faceless написав:
kingkongovets написав:був тільки що у справах в Рибальському
дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою
як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився
Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
Це було "На правах реклами".
rjkz
Повідомлень: 17778
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8701 раз.
- Подякували: 5493 раз.
Профіль
