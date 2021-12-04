Про це повідомили у прес-службі НЕК «Укренерго».
Дивися повний текст Україна за тиждень збільшила експорт електроенергії на понад 25%.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 10:33
Україна за тиждень збільшила експорт електроенергії на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за тиждень збільшила експорт електроенергії на понад 25%.
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:42
Итого общий баланс: был импорт на 114.8 / 1.485 - 62.7 / 1.254 = 27.3. Теперь: 114.8 - 62.7 = 52.1. Т.е. в целом электроэнергия импортируется и это стали делать в почти в два раза большем объёме. И это всего за неделю. Это, конечно же, перемога, достойная бодрого заголовка.
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Поспорил Брежнев и Картер кто быстрее пробежит дистанцию в 10 км.
В итоге Картер победил.
Американские газеты написали Картер пришёл к финишу первым, а Брежнев пришёл вторым.
Советские газеты написали, что Леонид Ильич пришёл к финишу вторым, а Картер предпоследним.
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