RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна за тиждень збільшила
експорт електроенергії на...

Україна за тиждень збільшила експорт електроенергії на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:33

Україна за тиждень збільшила експорт електроенергії на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі НЕК «Укренерго».

Дивися повний текст Україна за тиждень збільшила експорт електроенергії на понад 25%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96569
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:42

Итого общий баланс: был импорт на 114.8 / 1.485 - 62.7 / 1.254 = 27.3. Теперь: 114.8 - 62.7 = 52.1. Т.е. в целом электроэнергия импортируется и это стали делать в почти в два раза большем объёме. И это всего за неделю. Это, конечно же, перемога, достойная бодрого заголовка.
===============
Поспорил Брежнев и Картер кто быстрее пробежит дистанцию в 10 км.
В итоге Картер победил.
Американские газеты написали Картер пришёл к финишу первым, а Брежнев пришёл вторым.
Советские газеты написали, что Леонид Ильич пришёл к финишу вторым, а Картер предпоследним.
===============
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1540
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tk86 і 39 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна запускає добровільне фармакологічне... 1, 2
R2 » Вів 07 гру, 2021 17:54
10 457
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 10:51
nikatrunko573
Експорт зернових перевищив 26 мільйонів тонн — Мінагро
R2 » Вів 07 гру, 2021 12:29
0 60
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 12:29
R2
На Київщині підпільна криптоферма вкрала електроенергії...
R2 » П'ят 03 гру, 2021 17:17
4 239
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 гру, 2021 08:09
akido

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2641)
08.12.2021 11:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.