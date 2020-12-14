RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 21:56

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  alkasander написав:Бетоне, хотів запитати, ви ж при перепродажі квартир з ремонтом на податок попадаєте. Як вдається шось заробляти при цьому? Чи оцінюєте квартиру в якісь копійки і з них вже податок?

П.С. Правильно буде "из клоаки". "С" то якби було "на клоаці"

Так точно. "Из".Восстал прямиком "ИЗ" ада)
Оценку в копійки оцінити не вийде. Податки забирають десь третину прибутку. Це дуже багато, бо в нормальних країнах податок платять від прибутку а не з обороту навіть фізичні особи.


Бетон, ти на фінансовому форумі
  Бетон написав:Податки забирають десь третину прибутку

  Бетон написав:Це дуже багато, бо в нормальних країнах податок платять від прибутку

Податки забирають частину прибутку, завжди, всюди
В нормальних країнах також

Бетон, ти як не зміг порахувати скільки коштує електроєнергія в Польщі, так і плутаешь прибуток та дохід

В Польше я заплачу налог с прибыли от продажи квартиры.
В Украине с дохода, т.е. со всей выручки.
Математик блин

Польща
– Податок береться саме з прибутку (доходу мінус витрати).
– Якщо продав квартиру, то вираховуються документально підтверджені витрати: ціна покупки, нотаріальні збори, ремонт (якщо маєш чеки), податок на придбання.
– Тільки різниця (реальний заробіток) оподатковується.

Україна
податок рахується з усієї суми продажу (доходу), незалежно від витрат
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 22:12

  airmax78 написав:
  Бетон написав:
  airmax78 написав:Форс-мажор завадив каналам. Але я все ще вірю що каналам в Рибальскому бути. Як і станції метро Суднобудівній.
Здається в оренду там все дуже добре.
Рибальській - ван лав. Незакритий гештальт.

Когда то я даже дал задаток за 2к, но КГС (какие-то очереди строили они) в своём репертуаре, не разрешила переуступку. Может оно и к лучшему

Мій знайомий, який за моєю наводкою придбав 2ку в Рибальскому ще до ковіду. Зараз придивляється купити ще одну квартиру там же. Його двушка успішно здається майже без простоїв десь за +/-1 куо. Насправді хто б там що не казав, але якщо хочеш в Києві жити в більш-менш цивілізованому як з точки зору соціальної середи, так і з точки зору архітектури середовищі, то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом. Ось і все. ФК2 та Тетріс, я так розумію, набагато дорожчі і в оренді і, ще більше, в продажу. А ФТ та Республіка - в дупі за локейшеном у порівнянні до Рибальского. А, ну є ще ваш ЯГ, але там є питання і з архітектурою і з організацією внутрішнього простору. Хоча я б, можливо, ЯГ обрав орендувати замість Рибальского. (ФТ та Республіку навіть не розглядав би).
Так що далеко не все так однозначно з Рибальским-безканалів.

По вашей наводке я купил ЯГ.
Уже почти год квартира сдаётся посольству, которое платит за квартал вперёд в долларах.
Другая квартира, похуже, сдаётся посольству Швеции: за 3 года больше 100 куе заплатили человеку.
Жить можно
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 23:18

Бетон Наверное лучший локейшен в Киеве. После Грушевского 9А. И с сегодняшней извращенной точки зрения тоже. На Грушевского Китайское посольство через дорогу. А тут все остальные друзья хйла.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 06:20

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  airmax78 написав:А по друге, навіть якщо б насоси не працювали - воду розганяли б веслами каякери.

їх би прикрутили дротом до пристані

Рибальский - квартал безбар'єрного доступу. Опен спейс наповнений повітрям і радістю життя.


А шо, УносітіХаОс припинив підписку?
:mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 06:21

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  airmax78 написав:то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом

фігасє ви тетріс з фт і республікою в один ряд поставили

Звісно. Це продукти однієї фірми: BMW 1, BMW 3, BMW 5. Клієнт дорослішає, починає заробляти більше і поступово з Республіки переїжджає до ФТ, а потім і в Тетріс (якщо пощастить в житті).


А потім й до Відня дозріває.
