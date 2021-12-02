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Що потрібно зробити вже зараз,
щоб отримати гроші в...

Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:51

Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб отримати 1000 грн за вакцинацію за ініційованою президентом програмою єПідтримка, згенерувати сертифікат про вакцинацію у програмі Дія потрібно вже зараз.

Дивися повний текст Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в додатку Дія.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:51

Как это, путешествие по Украине? Бла бла кар, автостоп или на бензин?
afanasijkrasilov
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:31

Полный бред, я работаю в смене, у меня поспать нормально не получаеся , а про музей и кино я вообще молчу, пусть эти деньги будут и виртуальные , но человек потратит на то ,что ему необходимо.
sms7client972
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