Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Реєстрація права власності: як це працює в Україні та інших країнах Європи
Чи підтримали б Ви реформу, яка дала б змогу реєструвати нерухомість онлайн без відвідування нотаріуса?
Додано: Чет 25 вер, 2025 17:16
Додано: Чет 25 вер, 2025 17:29
В Польше право собственности выдал мне суд. В Европе право собственности - скала.
И это не та сфера, где нужна очередная фигня от федорова, где о кибер безопасности не слышали.
Додано: Чет 25 вер, 2025 17:45
Бетоне, хотів запитати, ви ж при перепродажі квартир з ремонтом на податок попадаєте. Як вдається шось заробляти при цьому? Чи оцінюєте квартиру в якісь копійки і з них вже податок?
П.С. Правильно буде "из клоаки". "С" то якби було "на клоаці"
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:21
Так точно. "Из".Восстал прямиком "ИЗ" ада)
Оценку в копійки оцінити не вийде. Податки забирають десь третину прибутку. Це дуже багато, бо в нормальних країнах податок платять від прибутку а не з обороту навіть фізичні особи.
Заробіток це тільки одна назва - він іде на підвищення вартості квартири, яка дорожчає під час ремонту.
Треба переходить в житло рівня бізнес
Додано: Чет 25 вер, 2025 20:12
Что то как то приуныли дорожайныки.
Перестали пачками появляться и писать галиматью про дефицит и рост цен.
А что случилось, ребята?
В провинцию съездили, увидели, сколько населения там осталось?
Додано: Чет 25 вер, 2025 20:24
Ні.
Це дурня.
Додано: Чет 25 вер, 2025 20:38
Несмотря на войну и сопутствующие проблемы ,
не все застройщики которые начали до войны и потом закончили или продолжали а сейчас встали.
Но...
вид сбоку ,
вы в курсе сколько сейчас стоят работы по РЕМОНТУ ? а материалы ?...
Додано: Чет 25 вер, 2025 20:41
Да уж, как? На підставі чого?
