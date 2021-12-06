Відповідне рішення опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" і, відповідно, набуло чинності.
Дивися повний текст Україна скасовує обмеження на білоруський імпорт автомобілів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 16:02
Україна скасовує обмеження на білоруський імпорт автомобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна скасовує обмеження на білоруський імпорт автомобілів.
Додано: Сер 08 гру, 2021 17:17
т.е. таракан нам войной грозит а зеленое ч-мо делает скидки всевозможные? я даже не знаю как слова подобрать...
|