«Дія» може не витримати напливу охочих отримати «тисячу...
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Міністерство цифрової трансформації України попереджає, що "Дія" та Єдина система охорони здоров'я можуть не витримати та загубити у перші дні старту програми "е-Підтримка". Це станеться, якщо охочі отримати 1000 гривень за проведену вакцинацію від коронавірусу почнуть одночасно генерувати Covid-сертифікати та подавати запит на виплату грошей.