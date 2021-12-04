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«Дія» може не витримати напливу
охочих отримати «тисячу...

«Дія» може не витримати напливу охочих отримати «тисячу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:57

«Дія» може не витримати напливу охочих отримати «тисячу...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України попереджає, що "Дія" та Єдина система охорони здоров'я можуть не витримати та загубити у перші дні старту програми "е-Підтримка". Це станеться, якщо охочі отримати 1000 гривень за проведену вакцинацію від коронавірусу почнуть одночасно генерувати Covid-сертифікати та подавати запит на виплату грошей.

Дивися повний текст «Дія» може не витримати напливу охочих отримати «тисячу Зеленського», - Мінцифри.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:57

Как можно потратить тысячу зеленского показано на видео
https://www.youtube.com/watch?v=nxII4b_q7MQ
p_a_l
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