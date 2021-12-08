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Перший в Україні автобан почнуть
будувати у 2022 році —...

Перший в Україні автобан почнуть будувати у 2022 році —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:30

Перший в Україні автобан почнуть будувати у 2022 році —...

Пропонуємо до обговорення:
Перший в Україні автобан від Краковця до Бродів та Рівного почнуть будувати у 2022 році.

Дивися повний текст Перший в Україні автобан почнуть будувати у 2022 році — Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:31

Перший автобан, або автомагістраль, якщо відповідно по ПДР - це Бориспільське шосе. А Шмигаль - п*здюк
kyiv7777
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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