Перший в Україні автобан від Краковця до Бродів та Рівного почнуть будувати у 2022 році.
Дивися повний текст Перший в Україні автобан почнуть будувати у 2022 році — Шмигаль.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 10:30
Перший в Україні автобан почнуть будувати у 2022 році —...
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Дивися повний текст Перший в Україні автобан почнуть будувати у 2022 році — Шмигаль.
Додано: Чет 09 гру, 2021 10:31
Перший автобан, або автомагістраль, якщо відповідно по ПДР - це Бориспільське шосе. А Шмигаль - п*здюк
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