|
|
З 10 грудня «Укрзалізниця» змінить комісійний збір при...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 гру, 2021 09:32
Пропонуємо до обговорення:
З 10 грудня АТ «Укрзалізниця» змінить комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків. Востаннє його переглядали у 2019 році.
Дивися повний текст З 10 грудня «Укрзалізниця» змінить комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96596
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zvir
і 71 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор