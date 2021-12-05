В МВС пропонують запровадити систему вимірювання середньої швидкості руху на певних ділянках.
Дивися повний текст В МВС анонсували нові методи контролю водіїв.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:14
В МВС анонсували нові методи контролю водіїв
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Дивися повний текст В МВС анонсували нові методи контролю водіїв.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:14
Уважаемый Геращенко вместе с МВД, займитесь лучше борьбой с преступностью! Займитесь кражами, угонами, домашним насилием. Деньги "пилить" не надо. Ну есть же работа!?
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