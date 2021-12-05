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В МВС анонсували нові
методи контролю водіїв

В МВС анонсували нові методи контролю водіїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:14

В МВС анонсували нові методи контролю водіїв

Пропонуємо до обговорення:
В МВС пропонують запровадити систему вимірювання середньої швидкості руху на певних ділянках.

Дивися повний текст В МВС анонсували нові методи контролю водіїв.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:14

Уважаемый Геращенко вместе с МВД, займитесь лучше борьбой с преступностью! Займитесь кражами, угонами, домашним насилием. Деньги "пилить" не надо. Ну есть же работа!?
vladimir_kustkov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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