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4 унікальні фішки
від Альфа-Банку

4 унікальні фішки від Альфа-Банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 14:05

4 унікальні фішки від Альфа-Банку

Пропонуємо до обговорення:
Ще кілька років тому для того, щоб оформити звичайну банківську картку, потрібно було пройти цілий квест.

Дивися повний текст 4 унікальні фішки від Альфа-Банку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 14:05

Вот просто любопытно, насколько большому количеству пользователей важен "настраиваемый интерфейс" в банковском приложении?
andretar
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Модератори: Ірина_, Модератор

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