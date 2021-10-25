Ще кілька років тому для того, щоб оформити звичайну банківську картку, потрібно було пройти цілий квест.
Дивися повний текст 4 унікальні фішки від Альфа-Банку.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 14:05
4 унікальні фішки від Альфа-Банку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 4 унікальні фішки від Альфа-Банку.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 14:05
Вот просто любопытно, насколько большому количеству пользователей важен "настраиваемый интерфейс" в банковском приложении?
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