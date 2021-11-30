RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податкова створить спецпідрозділ
для аудиту доходів...

Податкова створить спецпідрозділ для аудиту доходів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:02

Податкова створить спецпідрозділ для аудиту доходів...

Пропонуємо до обговорення:
Але це відбудеться лише після ухвалення парламентом відповідного закону.

Дивися повний текст Податкова створить спецпідрозділ для аудиту доходів заможних громадян.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96608
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:03

Выдадут именные утюги и паяльники?
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 327
З нами з: 14.11.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:39

Очень "хлебное" место
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Який відсоток доходів сім’ї витрачають на комуналку... 1, 2
R2 » Вів 30 лис, 2021 10:07
13 1049
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 12:05
Kudrjavuy
Україна створить гарантовані потужності для імпорту газу...
R2 » Сер 24 лис, 2021 12:53
2 153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 13:03
lapay
Цьогоріч план доходів бюджету перевиконали на 29...
R2 » Сер 24 лис, 2021 11:13
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 11:13
5kopiyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.