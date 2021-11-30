Але це відбудеться лише після ухвалення парламентом відповідного закону.
Дивися повний текст Податкова створить спецпідрозділ для аудиту доходів заможних громадян.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:02
Податкова створить спецпідрозділ для аудиту доходів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова створить спецпідрозділ для аудиту доходів заможних громадян.
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