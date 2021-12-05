Україна зможе повернути заморожені у країнах ЄС активи Віктора Януковича та його оточення лише за умови відсутності політичного впливу на українські антикорупційні органи.
Дивися повний текст Коли Швейцарія поверне мільйони Януковича: названо умову.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 17:06
Коли Швейцарія поверне мільйони Януковича: названо умову
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли Швейцарія поверне мільйони Януковича: названо умову.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 17:06
только при условии отсутствия политического влияния на украинские антикоррупционные органы.
Другими словами: - Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!
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