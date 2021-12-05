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Коли Швейцарія поверне мільйони
Януковича: названо умову

Коли Швейцарія поверне мільйони Януковича: названо умову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 17:06

Коли Швейцарія поверне мільйони Януковича: названо умову

Пропонуємо до обговорення:
Україна зможе повернути заморожені у країнах ЄС активи Віктора Януковича та його оточення лише за умови відсутності політичного впливу на українські антикорупційні органи.

Дивися повний текст Коли Швейцарія поверне мільйони Януковича: названо умову.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 17:06

только при условии отсутствия политического влияния на украинские антикоррупционные органы.

Другими словами: - Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!
EKO
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Модератори: Ірина_, Модератор

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