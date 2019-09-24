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Finance.ua: «Карта киевлянина»:
как оформить и где может...

Finance.ua: «Карта киевлянина»: как оформить и где может...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:46

Finance.ua: «Карта киевлянина»: как оформить и где может...

Пропонуємо до обговорення:
Проверено лично
О необходимости введения «Карты киевлянина» заговорили еще в 2004 году. Реанимировали проект в 2011-м. Тогда представили концепцию «Карты киевлянина» как социальный проект. Благодаря ему столичные власти хотели вести учет льготников Киева и контролировать качество и порядок предоставления льготных услуг.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:46

"Если вы не льготник, на ее счету будет 120 грн — это годовая плата за обслуживание карты. Покрыть минус нужно будет в течение 20 дней"
Какой же это минус, когда число положительное? ;) Плюс нужно покрыть. Там же даже скриншот напоминалки приведён: нужно пополнить на минус 120. Сбербанк чувствует себя некомфортно, если на карте положительный баланс.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:52

Все хорошо в этой карте, только зачем мне открывать ещё один никому не нужный счёт в Ощадбанке и содержать эту карту годами не пользуясь ей, очередное отмывание банками денег
olga_lipatova
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:25

Лохоторон ця карта, вчора залишили заявку, позвонили з Ощаду, провели опитування, на багаторазове питання, а давайте МИ запишемось на прийом в наше відділення для оформлення карти, оператор банку сказав що цього НЕПОТРІБНО, йдіть у відділення без запису, сьогодні прийшли у відділення, там сказали що ТІЛЬКИ по запису, і через майже тиждень... Як такому банку можна довірять кошти?

Розігнати тунеядців, і те що залишилось - майно продать нормальним банкам, тут уже комісії нормальних установ, а відношення до клієнта як до бидла, типа куди ти дінешся, и питання до КМДА, чому вибраний ЦЕЙ банк для карти киянина? Був тендер? Чи просто тихенько гроші занесли :roll:

120 грн обслуговування карти, за що? Невже інші банки не пропонували більш сприятливих умов для клієнтів для такої кобрендової карти - НЕВІРЮ :!:
Vit.Ali
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:30

Re: Finance.ua: «Карта киевлянина»: как оформить и где может

  Vit.Ali написав:120 грн обслуговування карти, за що?


10 грн-месяц, что б в метро дешевле ездить и на некоторых сайтах оплата жкх без процентов.
Slon_Nosov
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