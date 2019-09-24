Finance.ua: «Карта киевлянина»: как оформить и где может...

Лохоторон ця карта, вчора залишили заявку, позвонили з Ощаду, провели опитування, на багаторазове питання, а давайте МИ запишемось на прийом в наше відділення для оформлення карти, оператор банку сказав що цього НЕПОТРІБНО, йдіть у відділення без запису, сьогодні прийшли у відділення, там сказали що ТІЛЬКИ по запису, і через майже тиждень... Як такому банку можна довірять кошти?
Розігнати тунеядців, і те що залишилось - майно продать нормальним банкам, тут уже комісії нормальних установ, а відношення до клієнта як до бидла, типа куди ти дінешся, и питання до КМДА, чому вибраний ЦЕЙ банк для карти киянина? Був тендер? Чи просто тихенько гроші занесли
120 грн обслуговування карти, за що? Невже інші банки не пропонували більш сприятливих умов для клієнтів для такої кобрендової карти - НЕВІРЮ