RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців зобов'яжуть прив'язати
SIM-картки до паспортів

Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:29

Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів

Пропонуємо до обговорення:
Українців хочуть зобов'язати перевести на контракт телефонні номери, прив'язані до банківських карток, щоб зробити їх іменними.

Дивися повний текст Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96628
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:29

Привязка к паспорту не равно контракт! Пусть нардеп не свистит и идет лесом с идеей перевести всех на контракты.
RomanTik
 
Повідомлень: 3375
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9960 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:27

Против, да даже не знаю, кто будет за. Сейчас ничего не мешает перейти на контракт кто этого хочет, а обязаловка никому не нужна. Не будет тех кто за среди обычных людей, уверен, а вот с помощью "проводит социологическое исследование о восприятии этой нормы" хотят нарисовать необходимый для депутатов и силовиков результат.
Sime
 
Повідомлень: 99
З нами з: 27.08.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:07

Re: Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів

то може не треба робити прив'язку до телефонного номера?
Хочеш кредит - підійди до банку з паспортом.
Хочеш погратись в Дію - йди до банку чи до пошти для верифікації.
З якого переляку все прив'язали тільки до одного номера?

або ж робити ще один додатковий номер, і для перевірки важливих дій отримувати код з обох номерів.
equinox
 
Повідомлень: 320
З нами з: 12.12.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:58

Це потрібно було робити вже давно. В усіх нормальних країнах це вже зроблено.
Надто багато даних прив'язано сьогодні до телефона.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3246
З нами з: 11.11.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили...
R2 » Пон 13 гру, 2021 12:57
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 14:58
espanol
monobank почав відкривати картки для виплат вакцинованим 1, 2
R2 » Чет 09 гру, 2021 18:33
15 919
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 19:53
warlamp
Польща посилює умови в'їзду для українців
R2 » Сер 08 гру, 2021 12:24
2 501
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 14:36
ricardo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (514)
13.12.2021 14:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.