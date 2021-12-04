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Українців зобов'яжуть прив'язати
SIM-картки до паспортів

Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 18:16

  hno3 написав:Это система контроля граждан будет принята, хочет этого население или нет.
Слежка за гражданами конечно станет легче, но и сейчас вычислить номера и прослушать их не проблема.

Конечно все делается ради слежки за гражданами! Государство очень интересует: на каком рынке покупает картошку баба Маша? кому звонит по вечерам алкаш Серега в попытках занять денег? на какой порносайт заходит подросток Коля?
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 19:00

  hno3 написав:Это система контроля граждан будет принята, хочет этого население или нет.

Какого такого контроля? Не говоря уж о том, что пока это исключительно болтовня, про отмену анонимных предоплаченных симок никто не заикается. Речь исключительно о "Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи". Стать клиентом банка или получить ЭЦП без привязки этого дела к своему паспорту довольно проблематично.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:47

Re: Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів

Є один негативчик, який ще не згадали. Коли це поприв’язують, то дебільні оператори зможуть заганяти усіх в мінус, бо сімку вже не викинеш...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:01

Re: Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів

  moveton написав:Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи


  moveton написав:Не говоря уж о том, что пока это исключительно болтовня, про отмену анонимных предоплаченных симок никто не заикается. Речь исключительно о "Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи".


Никаких "если", цитата из закона: "кінцевий користувач до початку отримання електронних комунікаційних послуг має здійснити ідентифікацію у постачальника послуг в порядку, встановленому регуляторним органом, у тому числі дистанційну із застосуванням відповідно до законодавства про електронні довірчі послуги будь-яких засобів електронної ідентифікації середнього та високого рівнів довіри, передбачених зазначеним порядком ідентифікації." Прямая обязаловка для всех номеров и абонентов регистрироваться по паспорту....
Востаннє редагувалось GUD в Пон 13 гру, 2021 21:12, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:09

  chipmunk написав:Є один негативчик, який ще не згадали. Коли це поприв’язують, то дебільні оператори зможуть заганяти усіх в мінус, бо сімку вже не викинеш...

Во-первых, если всё таки речь только о привязке, а не о обязательном контракте, то как загнать в минус? Во-вторых, кто запрещает выкинуть? Ну и живут же люди и сейчас на контрактных тарифах. Не так уж их в минус и загоняют.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:29

  GUD написав:Никаких "если", цитата из закона: "кінцевий користувач до початку отримання електронних комунікаційних послуг має здійснити ідентифікацію у постачальника послуг в порядку, встановленому регуляторним органом, у тому числі дистанційну із застосуванням відповідно до законодавства про електронні довірчі послуги будь-яких засобів електронної ідентифікації середнього та високого рівнів довіри, передбачених зазначеним порядком ідентифікації." Прямая обязаловка для всех номеров и абонентов регистрироваться по паспорту....

А можно ссылку на закон? Я нашёл только "ЗАКОН УКРАЇНИ Про електронні комунікації", где сказано: "Кінцевий користувач, не ідентифікований постачальником електронних комунікаційних послуг, має право здійснити ідентифікацію". Не вижу какая из этого вытекает обязаловка пользователя хоть в чём-то.
Ну и обсуждаем мы тут не закон, а соцопрос туманного назначения.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 22:12

Re: Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів

  moveton написав:А можно ссылку на закон?


Да пожалуйста...

  moveton написав:не закон, а соцопрос туманного назначения.

Понятно, что речь идёт про проект закона пока...
GUD
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 22:26

  GUD написав:Понятно, что речь идёт про проект закона пока...

Кому понятно? Если сказано "цитата из закона", т.е. того, что выполнять обязательно, то уж никак не из всего лишь законопроекта, т.е. просто повода поболтать в ВР. Этот проект не имеет никакого отношения к соцопросу из этой новости и вообще это боян ещё августа. Ну подали любители регистрировать всё и вся. Мало ли у нас странных проектов. В 2019м уже был аналогичный проект. Успешно зарублен. И сейчас вряд ли пройдёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:06

  moveton написав:В 2019м уже был аналогичный проект. Успешно зарублен. И сейчас вряд ли пройдёт.

Зараз в них задача закрити дірки в Дії, і закон робиться під неї, все прив'язується до телефона.
Бо вже без телефона на вулицю не вийдеш.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:19

Re: Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів

  moveton написав:И сейчас вряд ли пройдёт.

Ню-ню...

  moveton написав:Ну подали любители регистрировать всё и вся. Мало ли у нас странных проектов.

Да не говорите... Какие-то малахольные (по вашему) в Раде сидят... :lol:
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