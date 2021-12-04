Конечно все делается ради слежки за гражданами! Государство очень интересует: на каком рынке покупает картошку баба Маша? кому звонит по вечерам алкаш Серега в попытках занять денег? на какой порносайт заходит подросток Коля?
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Додано: Пон 13 гру, 2021 18:16
Конечно все делается ради слежки за гражданами! Государство очень интересует: на каком рынке покупает картошку баба Маша? кому звонит по вечерам алкаш Серега в попытках занять денег? на какой порносайт заходит подросток Коля?
Додано: Пон 13 гру, 2021 19:00
Какого такого контроля? Не говоря уж о том, что пока это исключительно болтовня, про отмену анонимных предоплаченных симок никто не заикается. Речь исключительно о "Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи". Стать клиентом банка или получить ЭЦП без привязки этого дела к своему паспорту довольно проблематично.
Додано: Пон 13 гру, 2021 20:47
Re: Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
Є один негативчик, який ще не згадали. Коли це поприв’язують, то дебільні оператори зможуть заганяти усіх в мінус, бо сімку вже не викинеш...
Додано: Пон 13 гру, 2021 21:01
Re: Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
Никаких "если", цитата из закона: "кінцевий користувач до початку отримання електронних комунікаційних послуг має здійснити ідентифікацію у постачальника послуг в порядку, встановленому регуляторним органом, у тому числі дистанційну із застосуванням відповідно до законодавства про електронні довірчі послуги будь-яких засобів електронної ідентифікації середнього та високого рівнів довіри, передбачених зазначеним порядком ідентифікації." Прямая обязаловка для всех номеров и абонентов регистрироваться по паспорту....
Востаннє редагувалось GUD в Пон 13 гру, 2021 21:12, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 13 гру, 2021 21:09
Во-первых, если всё таки речь только о привязке, а не о обязательном контракте, то как загнать в минус? Во-вторых, кто запрещает выкинуть? Ну и живут же люди и сейчас на контрактных тарифах. Не так уж их в минус и загоняют.
Додано: Пон 13 гру, 2021 21:29
А можно ссылку на закон? Я нашёл только "
Ну и обсуждаем мы тут не закон, а соцопрос туманного назначения.
Додано: Пон 13 гру, 2021 22:12
Re: Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
Да
Понятно, что речь идёт про проект закона пока...
Додано: Пон 13 гру, 2021 22:26
Кому понятно? Если сказано "цитата из закона", т.е. того, что выполнять обязательно, то уж никак не из всего лишь законопроекта, т.е. просто повода поболтать в ВР. Этот проект не имеет никакого отношения к соцопросу из этой новости и вообще это боян ещё августа. Ну подали любители регистрировать всё и вся. Мало ли у нас странных проектов. В 2019м уже был аналогичный проект. Успешно зарублен. И сейчас вряд ли пройдёт.
Додано: Пон 13 гру, 2021 23:06
Додано: Пон 13 гру, 2021 23:19
Re: Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
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