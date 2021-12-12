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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:12 FinYear outlines 2021 17 грудня відбудеться важлива подія. В Києві вперше буде проведено конференцію FinYear outlines 2021.



Банки, небанківські фінансові компанії та представники фінтех зберуться разом, щоб фіналізувати успіхи 2021 року, обговорити виклики, з якими зіткнулися, та тренди, що намітилися, поспілкуватися про те, як трансформується ринок в умовах нових правил регулювання, які законодавчі зміни очікуються та як вони можуть вплинути на майбутнє галузі .



Відкриє захід заступник голови НБУ Олексій Шабан.



З презентаціями виступатимуть керівники ключових департаментів НБУ, до зони відповідальності яких належить реформування та координація роботи фінансових компаній.



директор Департаменту ліцензування НБУ — Михайло Федоренко;



заступник директора Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ — Сергій Савчук;



начальник Управління нагляду за фінансовими компаніями Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ — Олександр Залєтов;



директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ — Андрій Поддєрєгін;



начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ — Ольга Лобайчук.



У дискусійній сесії відбудеться відкритий діалог учасників ринку з регулятором та огляд життєво важливих для успішного функціонування бізнесу питань. Експерти та представники бізнесу обговорять як змінюється конкурентний ландшафт фінансового ринку у світлі ініціатив Open Banking та директиви PSD2. Кому яка частка фін. пирога дістанеться. Яка стратегія краща в конкурентній боротьбі, що потрібно, щоб перевершувати очікування клієнтів.



Керівник відділу досліджень у сфері фінансів та роздрібної торгівлі CBR Лідія Кулиба надасть дані останнього дослідження компанії про тенденції фінансової поведінки населення України у 2021 р.



FinYear outlines пройде напередодні новорічних свят. На учасників зустрічі додатково чекає урочиста програма, подарунки та привітання від організаторів та партнерів. Кількість місць обмежена.



Дата та час проведення: 17 грудня з 14:00 до 18:40 — презентації експертів, дискусії. З 18:40 до 23:00 — святкова програма;



Місце: Київ, вулиця Басейна, 2А (God's Place)



Реєстрація за посиланням Банки, небанківські фінансові компанії та представники фінтех зберуться разом, щоб фіналізувати успіхи 2021 року, обговорити виклики, з якими зіткнулися, та тренди, що намітилися, поспілкуватися про те, як трансформується ринок в умовах нових правил регулювання, які законодавчі зміни очікуються та як вони можуть вплинути на майбутнє галузі .Відкриє захід заступник голови НБУ Олексій Шабан.З презентаціями виступатимуть керівники ключових департаментів НБУ, до зони відповідальності яких належить реформування та координація роботи фінансових компаній.директор Департаменту ліцензування НБУ — Михайло Федоренко;заступник директора Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ — Сергій Савчук;начальник Управління нагляду за фінансовими компаніями Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ — Олександр Залєтов;директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ — Андрій Поддєрєгін;начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ — Ольга Лобайчук.У дискусійній сесії відбудеться відкритий діалог учасників ринку з регулятором та огляд життєво важливих для успішного функціонування бізнесу питань. Експерти та представники бізнесу обговорять як змінюється конкурентний ландшафт фінансового ринку у світлі ініціатив Open Banking та директиви PSD2. Кому яка частка фін. пирога дістанеться. Яка стратегія краща в конкурентній боротьбі, що потрібно, щоб перевершувати очікування клієнтів.Керівник відділу досліджень у сфері фінансів та роздрібної торгівлі CBR Лідія Кулиба надасть дані останнього дослідження компанії про тенденції фінансової поведінки населення України у 2021 р.FinYear outlines пройде напередодні новорічних свят. На учасників зустрічі додатково чекає урочиста програма, подарунки та привітання від організаторів та партнерів. Кількість місць обмежена.17 грудня з 14:00 до 18:40 — презентації експертів, дискусії. З 18:40 до 23:00 — святкова програма;Київ, вулиця Басейна, 2А (God's Place) Ірина_

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Ірина_ Сер 19 тра, 2021 09:53