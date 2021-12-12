FinYear outlines 2021

Банки, небанківські фінансові компанії та представники фінтех зберуться разом, щоб фіналізувати успіхи 2021 року, обговорити виклики, з якими зіткнулися, та тренди, що намітилися, поспілкуватися про те, як трансформується ринок в умовах нових правил регулювання, які законодавчі зміни очікуються та як вони можуть вплинути на майбутнє галузі .
Відкриє захід заступник голови НБУ Олексій Шабан.
З презентаціями виступатимуть керівники ключових департаментів НБУ, до зони відповідальності яких належить реформування та координація роботи фінансових компаній.
директор Департаменту ліцензування НБУ — Михайло Федоренко;
заступник директора Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ — Сергій Савчук;
начальник Управління нагляду за фінансовими компаніями Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ — Олександр Залєтов;
директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ — Андрій Поддєрєгін;
начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ — Ольга Лобайчук.
У дискусійній сесії відбудеться відкритий діалог учасників ринку з регулятором та огляд життєво важливих для успішного функціонування бізнесу питань. Експерти та представники бізнесу обговорять як змінюється конкурентний ландшафт фінансового ринку у світлі ініціатив Open Banking та директиви PSD2. Кому яка частка фін. пирога дістанеться. Яка стратегія краща в конкурентній боротьбі, що потрібно, щоб перевершувати очікування клієнтів.
Керівник відділу досліджень у сфері фінансів та роздрібної торгівлі CBR Лідія Кулиба надасть дані останнього дослідження компанії про тенденції фінансової поведінки населення України у 2021 р.
FinYear outlines пройде напередодні новорічних свят. На учасників зустрічі додатково чекає урочиста програма, подарунки та привітання від організаторів та партнерів. Кількість місць обмежена.
Дата та час проведення: 17 грудня з 14:00 до 18:40 — презентації експертів, дискусії. З 18:40 до 23:00 — святкова програма;
Місце: Київ, вулиця Басейна, 2А (God's Place)