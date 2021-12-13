Анонсуємо FinYear 2026 — щорічну конференцію про зміни та інновації фінансового сектору. Провідні експерти, представники НБУ та власники бізнесів зберуться, щоб обговорити тенденції роботи ринку в новому році.
Серед тем: ✅як зміни НБУ вплинуть на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні? ✅як банки та небанки можуть масштабувати фінансування МСБ? ✅open banking і платіжні інновації: що потрібно змінити, щоб запрацювали нові бізнес-моделі? ✅вбудовані фінанси: як фінсектор масштабує кредити та платежі для МСБ через екосистеми?
📅 Коли: 20 лютого 🐥 Early Birds ціна: встигніть придбати квитки до підвищення ціни.
Представники фінсектору та експерти обговорять ключові виклики й можливості у 2026 році, зокрема:
🔹 як фінкомпаніям зростати в умовах нових регуляторних правил; 🔹 роль банків і небанків у фінансуванні МСБ та відновленні економіки; 🔹 open banking і платіжні інновації: що стримує ринок; 🔹 де ШІ реально створює цінність у фінпослугах; 🔹 як вбудовані фінанси допомагають масштабувати кредитування та платежі для МСБ.
Це можливість поспілкуватися наживо з представниками НБУ, банків, обмінятися ідеями з колегами по ринку. Саме заради нетворкінгу та інсайтів багато хто щороку повертається на FinYear.
Хочете першими почути про масштабні новини від НБУ, які безпосередньо вплинуть на ритейл, e-commerce та ваші фінансові стратегії? Чекаємо на вас на конференції FinYear! Це унікальний шанс опинитися в епіцентрі подій, де топ менеджери, банкіри та представники регулятора формують правила гри на 2026 рік. Щоб ваше серце билося частіше від крутого нетворкінгу та нових можливостей, ми розігруємо 6 квитків на захід:
🎫 3 безкоштовні квитки на офлайн-участь; 🎫 3 квитки зі знижкою -10%.
Як взяти участь у розіграші?
Умови прості участі:
бути підписником телеграм-каналу finance.ua; поставити вподобайку цьому допису; у коментарях написати “Хочу на FinYear 2026!” От і все — ви учасник/ця розіграшу😉
Результати визначимо через рандомайзер уже 13 лютого.