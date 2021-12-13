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FinYear

FinYear
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:37

FinYear

Друзі-форумчани!

Запрошуємо 19 лютого на щорічну конференцію FinYear, де зберуться лідери фінсектору, власники бізнесів, представники НБУ.

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Обговоримо останні законодавчі зміни, як вони вплинуть на розвиток галузі та як адаптуватися бізнесу. Обміняємось ідеями щодо інновацій та разом визначимо ключові тенденції фінансових ринків у 2025 році.

Станьте учасником події, поспілкуйтесь наживо з колегами та знайдіть нові партнерства.

📆 Де й коли: 19 лютого, Київ
🎫 Купуйте квитки на сайті
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 12:31

Форумчани!

Запрошуємо на FinYear 2025!

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Подія збере топів фінустанов, бізнесів, представників НБУ, щоб обговорити тренди, можливості й виклики для фінансового ринку України в 2025 році.

Приєднуйтесь, щоб почути важливі прогнози й думки з перших вуст, завести нові знайомства для розвитку свого бізнесу.
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❗️Встигніть придбати квитки до 26 січня за ціною 5 500 грн — ближче до події ціна зросте.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:14

Вітання, форумчани!

🤝Довіра клієнтів — це фундамент стійкості бізнесу. Що робити, якщо довіра підірвана або втрачена? Як зрозуміти очікування українських споживачів і вибудовувати довготривалу взаємодію з ними?

🎤 На FinYear 2025 про це розповість Катерина Калюжна, Client Partner у Kantar.

Вона поділиться дієвими стратегіями, які допоможуть покращити відносини з клієнтами та посилити довіру до вашого бренду.

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🗓 КОЛИ: 19 лютого

📍 ДЕ: Київ, офлайн/онлайн

🎫 Купуйте квитки на FinYear 2025 прямо зараз, за найвигіднішою ціною
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:18

Менш ніж за місяць, 19 лютого, відбудеться FinYear 2025 — найочікуваніший івент року для всіх, хто цікавиться інноваціями у фінансовій сфері України.

Поговоримо про:

✅ макроекономіку: курс, ВВП, прогнози та реалії, інвестиції
стан банківської системи;
✅ вимоги до корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансових компаній;
✅ фінансову поведінка населення та їх довіру до брендів;
✅ перспективи розвитку небанківського кредитування;
✅ аналітику ніші FinTech за минулий рік;
✅ потреби населення в кредитуванні;
✅ платіжний ринок України;
✅ фінансові технології, які змінюють світ.

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Долучайтесь, щоб провести цілий день у колі однодумців, обговорити виклики часу й подальші кроки для розвитку сфери, знайти відповіді на свої запитання.

🎫 Встигніть купити квитки.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 12:25

Форумчани!

Ви вже чули, що британський необанк Revolut виходить на український ринок?
Чи «посуне» він monobank та чи загалом складе конкуренцію вітчизняним банкам?

Подискуємо на цю та інші теми на FinYear 2025 вже 19 лютого.

У дискусії візьмуть участь: Юрій Каціон (Ощадбанк), Сергій Магдич (ПУМБ), Іван Світек (UnexBank), Олександр Міцура (Райффайзен Банк), Дмитро Мусієнко (Приватбанк).

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Бронюйте собі квиток і відвідайте подію наживо в Києві.

👉Квитки на сайті
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:55

Шановні форумчани!

19 лютого на FinYear відбудеться ключова дискусія про нові інструменти для учасників ринку цінних паперів в умовах воєнного часу.

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📌Модератор: Олексій Козирев (Minfin.com.ua, Finance.ua)

📌Експерти:
Руслан Магомедов (НКЦПФР)
Олексій Юдін (НДУ)
Тарас Козак (УНІВЕР)
Григорій Овчаренко (ICU)

Обговоримо найнагальніші питання та знайдемо рішення для стабільної роботи ринку.

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Ірина_
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