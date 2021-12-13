Запрошуємо 19 лютого на щорічну конференцію FinYear, де зберуться лідери фінсектору, власники бізнесів, представники НБУ.
Обговоримо останні законодавчі зміни, як вони вплинуть на розвиток галузі та як адаптуватися бізнесу. Обміняємось ідеями щодо інновацій та разом визначимо ключові тенденції фінансових ринків у 2025 році.
Станьте учасником події, поспілкуйтесь наживо з колегами та знайдіть нові партнерства.
Менш ніж за місяць, 19 лютого, відбудеться FinYear 2025 — найочікуваніший івент року для всіх, хто цікавиться інноваціями у фінансовій сфері України.
Поговоримо про:
✅ макроекономіку: курс, ВВП, прогнози та реалії, інвестиції стан банківської системи; ✅ вимоги до корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансових компаній; ✅ фінансову поведінка населення та їх довіру до брендів; ✅ перспективи розвитку небанківського кредитування; ✅ аналітику ніші FinTech за минулий рік; ✅ потреби населення в кредитуванні; ✅ платіжний ринок України; ✅ фінансові технології, які змінюють світ.
Долучайтесь, щоб провести цілий день у колі однодумців, обговорити виклики часу й подальші кроки для розвитку сфери, знайти відповіді на свої запитання.