Знаєте, економічні труднощі та глобальна рецесія - це саме той час, коли нам потрібно тримати руку на пульсі фінансових змін. І є чудова можливість це зробити!
На конференції
Дізнаєтеся про регулювання небанківських фінансових компаній з 2024 року.
Поглибите знання про цифрові рішення, які допоможуть функціонувати у сучасних умовах.
Обговорите варіанти розвитку клієнтської бази та її монетизації.
Зможете зустріти представників НБУ та видатних фінансових експертів.
FinYear - це можливість отримати відповіді від тих, хто розуміє фінанси в деталях!
Квитки доступні
Не зволікайте! Запрошуємо всіх приєднатися до FinYear 2024!