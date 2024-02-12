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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

Додано: Сер 31 січ, 2024 14:32 FinYear 2024



Знаєте, економічні труднощі та глобальна рецесія - це саме той час, коли нам потрібно тримати руку на пульсі фінансових змін. І є чудова можливість це зробити!



На конференції FinYear 2024 ви можете розкрити нагальні фінансові трансформації, які торкнуться кожного з нас.



Дізнаєтеся про регулювання небанківських фінансових компаній з 2024 року.

Поглибите знання про цифрові рішення, які допоможуть функціонувати у сучасних умовах.

Обговорите варіанти розвитку клієнтської бази та її монетизації.

Зможете зустріти представників НБУ та видатних фінансових експертів.



FinYear - це можливість отримати відповіді від тих, хто розуміє фінанси в деталях!



Квитки доступні за посиланням



Не зволікайте! Запрошуємо всіх приєднатися до FinYear 2024!



Шановні форумчани!Знаєте, економічні труднощі та глобальна рецесія - це саме той час, коли нам потрібно тримати руку на пульсі фінансових змін. І є чудова можливість це зробити!На конференціїви можете розкрити нагальні фінансові трансформації, які торкнуться кожного з нас.Дізнаєтеся про регулювання небанківських фінансових компаній з 2024 року.Поглибите знання про цифрові рішення, які допоможуть функціонувати у сучасних умовах.Обговорите варіанти розвитку клієнтської бази та її монетизації.Зможете зустріти представників НБУ та видатних фінансових експертів.Квитки доступні Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3894 З нами з: 14.09.13 Подякував: 962 раз. Подякували: 1952 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 11:56 Шановні форумчани!



Приготуйтеся до захоплюючого обміну ідеями на FinYear 2024.

На конференції Ви зможете наживо поспілкуватися з представниками НБУ та дізнатися про актуальні законодавчі зміни. А також побачити дискусії з експертами банківської сфери та задати їм свої запитання.



Приєднуйтесь до модераторки Анастасії Шевченко, генеральної менеджерки Lugera Україна, та групи впливових спікерів таких, як Іван Світек, Дмитро Поліщук, Олена Дмитрієва та Дмитро Мусієнко. Зануртеся в жваві дискусії щодо ринкових прогнозів, стратегій партнерства та інтеграції ШІ в банківську сферу.



Конференція відбудеться в Києві, 16 лютого в UNIT.City.



Клікайте за посиланням



Промо-код на знижку 10% - FINANCE_FY



Приєднуйтесь до FinYear 2024! Приготуйтеся до захоплюючого обміну ідеями на FinYear 2024.На конференції Ви зможете наживо поспілкуватися з представниками НБУ та дізнатися про актуальні законодавчі зміни. А також побачити дискусії з експертами банківської сфери та задати їм свої запитання.Приєднуйтесь до модераторки Анастасії Шевченко, генеральної менеджерки Lugera Україна, та групи впливових спікерів таких, як Іван Світек, Дмитро Поліщук, Олена Дмитрієва та Дмитро Мусієнко. Зануртеся в жваві дискусії щодо ринкових прогнозів, стратегій партнерства та інтеграції ШІ в банківську сферу.Клікайте Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3894 З нами з: 14.09.13 Подякував: 962 раз. Подякували: 1952 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 16:45 Вітаємо, шановні форумчани!



Конференція FinYear 2024

стартує вже 16 лютого, а це означає, що залишилося декілька днів, щоб встигнути долучитися до неї.



Разом з представниками НБУ, банків та експертами у фінансовому секторі ви зможете розібратися у питаннях, які стосуються:



законодавчих змін, які очікуються у поточному році;

трансформації ринку в умовах нових правил регулювання;

варіантів розвитку клієнтської бази та її монетизації;

цифрових рішення, які допоможуть функціонувати у сучасних умовах.



Запрошуємо всіх долучитися до FinYear 2024!



Квитки доступні за посиланням



Промо-код на знижку 10% - FINANCE_FY Конференціястартує вже 16 лютого, а це означає, що залишилося декілька днів, щоб встигнути долучитися до неї.Разом з представниками НБУ, банків та експертами у фінансовому секторі ви зможете розібратися у питаннях, які стосуються:законодавчих змін, які очікуються у поточному році;трансформації ринку в умовах нових правил регулювання;варіантів розвитку клієнтської бази та її монетизації;цифрових рішення, які допоможуть функціонувати у сучасних умовах.Квитки доступні Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3894 З нами з: 14.09.13 Подякував: 962 раз. Подякували: 1952 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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