RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
FinYear 2024

FinYear 2024
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:32

FinYear 2024

Шановні форумчани!

Знаєте, економічні труднощі та глобальна рецесія - це саме той час, коли нам потрібно тримати руку на пульсі фінансових змін. І є чудова можливість це зробити!

На конференції FinYear 2024 ви можете розкрити нагальні фінансові трансформації, які торкнуться кожного з нас.

Дізнаєтеся про регулювання небанківських фінансових компаній з 2024 року.
Поглибите знання про цифрові рішення, які допоможуть функціонувати у сучасних умовах.
Обговорите варіанти розвитку клієнтської бази та її монетизації.
Зможете зустріти представників НБУ та видатних фінансових експертів.

FinYear - це можливість отримати відповіді від тих, хто розуміє фінанси в деталях!

Квитки доступні за посиланням

Не зволікайте! Запрошуємо всіх приєднатися до FinYear 2024!

Зображення
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3894
З нами з: 14.09.13
Подякував: 962 раз.
Подякували: 1952 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:56

Шановні форумчани!

Приготуйтеся до захоплюючого обміну ідеями на FinYear 2024.
На конференції Ви зможете наживо поспілкуватися з представниками НБУ та дізнатися про актуальні законодавчі зміни. А також побачити дискусії з експертами банківської сфери та задати їм свої запитання.

Приєднуйтесь до модераторки Анастасії Шевченко, генеральної менеджерки Lugera Україна, та групи впливових спікерів таких, як Іван Світек, Дмитро Поліщук, Олена Дмитрієва та Дмитро Мусієнко. Зануртеся в жваві дискусії щодо ринкових прогнозів, стратегій партнерства та інтеграції ШІ в банківську сферу.

Конференція відбудеться в Києві, 16 лютого в UNIT.City.

Клікайте за посиланням
Промо-код на знижку 10% - FINANCE_FY

Приєднуйтесь до FinYear 2024!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3894
З нами з: 14.09.13
Подякував: 962 раз.
Подякували: 1952 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:45

Вітаємо, шановні форумчани!

Конференція FinYear 2024
стартує вже 16 лютого, а це означає, що залишилося декілька днів, щоб встигнути долучитися до неї.

Разом з представниками НБУ, банків та експертами у фінансовому секторі ви зможете розібратися у питаннях, які стосуються:

законодавчих змін, які очікуються у поточному році;
трансформації ринку в умовах нових правил регулювання;
варіантів розвитку клієнтської бази та її монетизації;
цифрових рішення, які допоможуть функціонувати у сучасних умовах.

Запрошуємо всіх долучитися до FinYear 2024!

Квитки доступні за посиланням

Промо-код на знижку 10% - FINANCE_FY
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3894
З нами з: 14.09.13
Подякував: 962 раз.
Подякували: 1952 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4931)
12.02.2024 17:15
FinYear 2024 (3)
12.02.2024 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.