Укравтодор розпочав конкурсний відбір компанії на будівництво першої ділянки Київської обхідної дороги, вартість робіт – 5,4 млрд грн.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:44
Київська обхідна дорога: розпочався перший конкурс на...
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Дивися повний текст Київська обхідна дорога: розпочався перший конкурс на будівництво.
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