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Київська обхідна дорога:
розпочався перший конкурс на...

Київська обхідна дорога: розпочався перший конкурс на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:44

Київська обхідна дорога: розпочався перший конкурс на...

Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор розпочав конкурсний відбір компанії на будівництво першої ділянки Київської обхідної дороги, вартість робіт – 5,4 млрд грн.

Дивися повний текст Київська обхідна дорога: розпочався перший конкурс на будівництво.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:45

может все таки объездной !? а то 180 км. .... обходить надоест )))
a_kibets
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