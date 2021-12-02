Множинне громадянство не може стосуватися громадян країни, яка визнана агресором.
Дивися повний текст Закон про множинне громадянство. Стефанчук пояснив, хто зможе отримати паспорт.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 16:26
Закон про множинне громадянство. Стефанчук пояснив, хто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про множинне громадянство. Стефанчук пояснив, хто зможе отримати паспорт.
Додано: Пон 13 гру, 2021 16:26
Закон для дітей і внуків Зеленського і його слуг. А українці будуть для них утримувати цю країну - платити податки, оплачувати їх життя за межами України. Громадянин України - це всі, хто своєю працею і податками утримує функціонування всіх інституцій держави.
Додано: Пон 13 гру, 2021 16:50
Как по мне принятие такого закона это огромный шаг вперед.
Во первых Украина перестанет быть национальным государством и мы таким образом решим главную угрозу, которая очевидна для всех думающих людей.
Это проблема демографии, у нас очень быстро сокращается население и свято место пустым не должно быть.
Так как мигранты по умнее и побогаче будут перехвачены Западными странами, нам нужно успеть перехватить тех кто получше и шевелится нужно уже сейчас.
А если серьезно заселение Украины новыми молодыми людьми неизбежная реальность,
к которой начнут готовить аборигенов, еее уже начали готовить... !
Додано: Пон 13 гру, 2021 17:21
Во вторых, паспорта Венгрии, Польши, Румынии можно будет получить без проблем?
Как по мне, ситуация с этими странами не чем не отличается, от проблемы восточных территорий.
Додано: Пон 13 гру, 2021 18:14
Re: Закон про множинне громадянство. Стефанчук пояснив, хто.
Супер.
Сколько лет надо прожить в Германии чтобы получить гражданство?
Добро пожаловать на ПМЖ в Украину господа.
Додано: Пон 13 гру, 2021 18:59
Сначала надо взять очень большой кредит, под этот кредит привлечь новых украинцев со США и Канады, которые нам этот кредит и отработают!
Где-то я это слышал?)))
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:38
Многие ли граждане США или Канады захотят получить украинский паспорт? Сомневаюсь. Переедут ли граждане США, Канады или Германии, получившие украинский паспорт, из Оттавы или Берлина в Днепр или даже в Киев? Тоже сомневаюсь.
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:07
айтишники кто может удаленно и плейбои постарше приезжают,
теперь вообще в восторге будут - не нужно на 3 мес выезжать в Европу
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