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Закон про множинне громадянство.
Стефанчук пояснив, хто...

Закон про множинне громадянство. Стефанчук пояснив, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 16:26

Закон про множинне громадянство. Стефанчук пояснив, хто...

Пропонуємо до обговорення:
Множинне громадянство не може стосуватися громадян країни, яка визнана агресором.

Дивися повний текст Закон про множинне громадянство. Стефанчук пояснив, хто зможе отримати паспорт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 16:26

Закон для дітей і внуків Зеленського і його слуг. А українці будуть для них утримувати цю країну - платити податки, оплачувати їх життя за межами України. Громадянин України - це всі, хто своєю працею і податками утримує функціонування всіх інституцій держави.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 16:50

запрошуючи українців в усьому світі не просто “співати тужливих пісень”


Как по мне принятие такого закона это огромный шаг вперед.
Во первых Украина перестанет быть национальным государством и мы таким образом решим главную угрозу, которая очевидна для всех думающих людей.
Это проблема демографии, у нас очень быстро сокращается население и свято место пустым не должно быть.
Так как мигранты по умнее и побогаче будут перехвачены Западными странами, нам нужно успеть перехватить тех кто получше и шевелится нужно уже сейчас.

А если серьезно заселение Украины новыми молодыми людьми неизбежная реальность,
к которой начнут готовить аборигенов, еее уже начали готовить... !
hno3
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 17:21

Во вторых, паспорта Венгрии, Польши, Румынии можно будет получить без проблем?

Как по мне, ситуация с этими странами не чем не отличается, от проблемы восточных территорий.
hno3
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 18:14

Re: Закон про множинне громадянство. Стефанчук пояснив, хто.

Супер.
Сколько лет надо прожить в Германии чтобы получить гражданство?
Добро пожаловать на ПМЖ в Украину господа.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 18:59

Сначала надо взять очень большой кредит, под этот кредит привлечь новых украинцев со США и Канады, которые нам этот кредит и отработают!
Где-то я это слышал?)))
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:38

Многие ли граждане США или Канады захотят получить украинский паспорт? Сомневаюсь. Переедут ли граждане США, Канады или Германии, получившие украинский паспорт, из Оттавы или Берлина в Днепр или даже в Киев? Тоже сомневаюсь.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:07

  PasserBy написав:Многие ли граждане США или Канады захотят получить украинский паспорт? Сомневаюсь. Переедут ли граждане США, Канады или Германии, получившие украинский паспорт, из Оттавы или Берлина в Днепр или даже в Киев? Тоже сомневаюсь.


айтишники кто может удаленно и плейбои постарше приезжают,
теперь вообще в восторге будут - не нужно на 3 мес выезжать в Европу
cohan
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