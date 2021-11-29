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Австрія закликає ввести в
експлуатацію «Північний потік-2»

Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:28

Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2»

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дивися повний текст Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:28

Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:35

  Всюдиносапхайчик написав:Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів


А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант? Все страны думают, в первую очередь, о себе. И те, кто поддерживает Украину относительно СП-2, делают это потому, что это выгодно именно им.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:31

  PasserBy написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів


А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант? Все страны думают, в первую очередь, о себе. И те, кто поддерживает Украину относительно СП-2, делают это потому, что это выгодно именно им.

почитайте на вікі - "Дилема в'язня", там доступно для широких мас пояснюється.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:38

PasserBy Бо це короткозора політика, яку фінансує запорєбрік і результати якої не вигідні ані Україні, ані Австрії у довготривалій перспективі. Щоб зе збагнути, треба ясно бачити. І не треба розказувати, що це суто економічний проект :lol:
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:00

  Всюдиносапхайчик написав:PasserBy Бо це короткозора політика, яку фінансує запорєбрік і результати якої не вигідні ані Україні, ані Австрії у довготривалій перспективі. Щоб зе збагнути, треба ясно бачити. І не треба розказувати, що це суто економічний проект :lol:


А все, кто не согласны с политикой молодого советского государства - агенты мирового империализма и 5 иностранных разведок.
СССР давно мертв, а совок в головах жив, и любое отклоннние от генеральной линии партии - это обязательно пропоаченные происки врагов народа
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:56

  PasserBy написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів


А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?


Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.
Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.
Cris
 
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