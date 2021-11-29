Про це повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Дивися повний текст Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2».
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Додано: Вів 14 гру, 2021 09:28
Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2».
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:28
Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:35
А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант? Все страны думают, в первую очередь, о себе. И те, кто поддерживает Украину относительно СП-2, делают это потому, что это выгодно именно им.
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:31
почитайте на вікі - "Дилема в'язня", там доступно для широких мас пояснюється.
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:38
PasserBy Бо це короткозора політика, яку фінансує запорєбрік і результати якої не вигідні ані Україні, ані Австрії у довготривалій перспективі. Щоб зе збагнути, треба ясно бачити. І не треба розказувати, що це суто економічний проект
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:00
А все, кто не согласны с политикой молодого советского государства - агенты мирового империализма и 5 иностранных разведок.
СССР давно мертв, а совок в головах жив, и любое отклоннние от генеральной линии партии - это обязательно пропоаченные происки врагов народа
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:56
Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.
Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.
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