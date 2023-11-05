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«Укренерго» закликає
економити: споживання...

«Укренерго» закликає економити: споживання...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:06

«Укренерго» закликає економити: споживання...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомила компанія «Укренерго», споживання зросло майже на 7% через похолодання.

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«Укренерго» закликає економити: споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:07

Шановні читачі, а як Ви економите електроенергію? Поділіться, будь ласка, своїми лайфхаками.
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