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Валютные счета в европейских банках
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 гру, 2021 20:15
В каких банках ЕС есть возможность открыть валютный счет (доллар или евро) с доходом хотя бы 1%?
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someman
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