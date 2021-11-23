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Єврокомісія пропонує відмовитись від довгострокових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 22:25
Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз планує після 2049 року відмовитися від довгострокових контрактів на постачання газу в рамках свого "зеленого" переходу.
Дивися повний текст Єврокомісія пропонує відмовитись від довгострокових газових контрактів — Bloomberg
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:25
вряд ли это можно назвать умным решением...
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