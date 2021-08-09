Глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про початок програми очищення атмосфери Землі від вуглекислого газу та перетворення його на ракетне паливо.
Дивися повний текст Ілон Маск хоче переробляти CO2 на ракетне паливо.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 00:10
Ілон Маск хоче переробляти CO2 на ракетне паливо
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Дивися повний текст Ілон Маск хоче переробляти CO2 на ракетне паливо.
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:20
Щоби потім ракета його спалила і перетворила назад на CO2. Яким тоді чином він планує очистити атмосферу від CO2?
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