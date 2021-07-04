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Intel навчить комп'ютери запозичувати продуктивність у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 07:22
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Intel на початку не належала до числа тих учасників ринку, хто з явним захопленням сприйняв ідею створення метавсесвіту, але тепер її представники дають зрозуміти, що користувачі зможуть отримати вигоду з появи глобального віртуального простору.
Дивися повний текст Intel навчить комп'ютери запозичувати продуктивність у метавсесвіті
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Додано: Сер 15 гру, 2021 07:22
і метавсесвіт зі старту почне майнити.... чудово )
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