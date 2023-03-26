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Intel представила
потужний «сервер на чіпі»

Intel представила потужний «сервер на чіпі»
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:23

Intel представила потужний «сервер на чіпі»

Пропонуємо до обговорення:
Intel представила потужний і при цьому невеликий процесор Xeon D-2100, який дозволить збільшити пропускну здатність інтернету на стороні користувача.

Дивися повний текст Intel представила потужний «сервер на чіпі».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:23

Як щодо "фірмового" інтелівського хробака-шпигуна IME (інтел-менеджмент-енджін), встановленого, з якогось там 2005 року, на всі їхні чіпи? Певне, що ще з десяток "невидимих" ядер забезбечують його безперебійну діяльність у вимкненому чи увімкненому стані.
Коли буде стандарт на "опенсорс хардвер" із усіма, до останнього, надрукованими резисторами-транзисторами?
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:13

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Intel представила потужний і при цьому невеликий процесор Xeon D-2100, який дозволить збільшити пропускну здатність інтернету на стороні користувача.

Дивися повний текст Intel представила потужний «сервер на чіпі».

луже круто
koljanovskiy
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