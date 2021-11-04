Найбільш привабливими галузями є машинобудування, енергетика, інформаційні технології, сільське господарство, будівництво.
Дивися повний текст У Мінекономіки визначили найбільш привабливі галузі для інвестицій в Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 08:41
У Мінекономіки визначили найбільш привабливі галузі для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки визначили найбільш привабливі галузі для інвестицій в Україну.
Додано: Сер 15 гру, 2021 08:41
Поки Зезидент при владі привабливим буде тільки бізнес постачання коксу
Додано: Сер 15 гру, 2021 14:46
|