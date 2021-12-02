Так они ими и есть.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:22
Додано: Сер 15 гру, 2021 22:28
Re: Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася...
Як там Україна це Європа?
Додано: Чет 16 гру, 2021 00:06
Та ніхто і не сумнівався ні на секунду. Для чого ті тендери і е Prozorro
Додано: Чет 16 гру, 2021 00:11
Кто бы сомневался, что тут они впереди планеты всей.
А потом, по старинному украинскому обычаю, начальная смета еще подорожает раза в 2-3.
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