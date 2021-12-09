Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.
Дивися повний текст Україна долучиться до світової мережі COVID-сертифікатів: відкриються десятки країн.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:21
Україна долучиться до світової мережі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна долучиться до світової мережі COVID-сертифікатів: відкриються десятки країн.
Додано: Сер 15 гру, 2021 14:21
А как же те кого есть ковид сертификат, а вакцина коронавак, которую Европа не признает?
Додано: Сер 15 гру, 2021 14:41
Re: Україна долучиться до світової мережі...
Эти сертификаты до задницы все скоро будут. Всё-равно будут требовать ПЦР тест. Польша, потом Кипр и так далее, скоро все это сделают, так как от этой вакцины толку мало.
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