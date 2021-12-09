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Україна долучиться
до світової мережі...

Україна долучиться до світової мережі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:21

Україна долучиться до світової мережі...

Пропонуємо до обговорення:
Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.

Дивися повний текст Україна долучиться до світової мережі COVID-сертифікатів: відкриються десятки країн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:21

А как же те кого есть ковид сертификат, а вакцина коронавак, которую Европа не признает?
escape2015
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:44

Сертификат по любому нужен и плц тест в добавок тоже .А про стадо только бараны пишут, родная природа и баранов не оцифровуют, спите спокойно
grig90vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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