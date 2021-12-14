Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев звернувся до бізнесу.
Дивися повний текст Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано системою як ризиковий.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:41
Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано системою як ризиковий.
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:41
Т.е. 12,121 им ой как нужно. И спасибо за инвестиции. А откуда ты их там взял - докажи потом. Двойные стандарты, батенька. Ты или не бери сразу, или не проси потом за обстоятельства происхождения. А то денежку хотим, присылайте валюту в страну. А потом в трусы заглядывают. Фу...
Людей заставляет жизнь уезжать из нищеты, а потом их ещё и тыкают носом в кровные.
А сами тут пилят, не распилят.
Наголосовали. Собирайте урожай.
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