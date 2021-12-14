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Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:41
Пропонуємо до обговорення:
Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев звернувся до бізнесу.
Дивися повний текст Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано системою як ризиковий
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Додано: Чет 16 гру, 2021 11:49
" Он считает, что ориентировочное количество неучтенных государством «теневых» заработков, которые украинские налогоплательщики не показывают государству, достигает 50 млрд грн."
Ну и? Даже если со всей этой суммы получить НДФЛ(что невозможно даже теоретически)=9млд/грн-копейки в масштабах государства. И для этого потребуется теребить миллионы граждан. ИМХО овчинка выделки(администрирования) не стоит.
Не туда этот неуч, видимо прогулявший в школе уроки математики, смотрит.
Но видится мне, не долго уже этой вакханалии некомпетентности продолжатся.
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drevlyanin
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Додано: Чет 16 гру, 2021 11:52
drevlyanin написав:
" Он считает, что ориентировочное количество неучтенных государством «теневых» заработков, которые украинские налогоплательщики не показывают государству, достигает 50 млрд грн."
Ну и? Даже если со всей этой суммы получить НДФЛ(что невозможно даже теоретически)=9млд/грн-копейки в масштабах государства. И для этого потребуется теребить миллионы граждан. ИМХО овчинка выделки(администрирования) не стоит.
Не туда этот неуч, видимо прогулявший в школе уроки математики, смотрит.
Но видится мне, не долго уже этой вакханалии некомпетентности продолжатся.
як то кажуть, більше буде поросячого визгу, чим сала
так розумію, що владі на рейтинги вже наплювати,
тепер тре побільше урвати перед тим як "давай досвіданья"
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flyman
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Додано: Чет 16 гру, 2021 11:54
Нагадаємо, у вересні він анонсував боротьбу з переведенням працівників на ФОП. За його словами, в Україну надходить $ 12,121 млрд переказів від заробітчан. Якщо хтось із них в майбутньому за ці гроші буде щось купувати, то доведеться показати легальність походження даних коштів. У українців, які працюють за кордоном, є право задекларувати зароблене, резюмував він.
ага, і попасти на ВЗ 1.5% який не покриватий угодами про уникнення по подвійне оподаткування
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flyman
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Додано: Чет 16 гру, 2021 12:24
Какой бизнес у его мамаши-миллионерши?
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Додано: Чет 16 гру, 2021 12:45
flyman написав:
Нагадаємо, у вересні він анонсував боротьбу з переведенням працівників на ФОП. За його словами, в Україну надходить $ 12,121 млрд переказів від заробітчан. Якщо хтось із них в майбутньому за ці гроші буде щось купувати, то доведеться показати легальність походження даних коштів. У українців, які працюють за кордоном, є право задекларувати зароблене, резюмував він.
ага, і попасти на ВЗ 1.5% який не покриватий угодами про уникнення по подвійне оподаткування
ага, незадекларироваться и попасть на НДФД+ВЗ 19.5% -- вот путь настоящего самурая
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