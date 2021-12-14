RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев звернувся до бізнесу,
який було ідентифіковано...

Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:41

Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано...

Пропонуємо до обговорення:
Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев звернувся до бізнесу.

Дивися повний текст Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано системою як ризиковий.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96674
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:49

" Он считает, что ориентировочное количество неучтенных государством «теневых» заработков, которые украинские налогоплательщики не показывают государству, достигает 50 млрд грн."
Ну и? Даже если со всей этой суммы получить НДФЛ(что невозможно даже теоретически)=9млд/грн-копейки в масштабах государства. И для этого потребуется теребить миллионы граждан. ИМХО овчинка выделки(администрирования) не стоит.
Не туда этот неуч, видимо прогулявший в школе уроки математики, смотрит.
Но видится мне, не долго уже этой вакханалии некомпетентности продолжатся.
drevlyanin
 
Повідомлень: 702
З нами з: 01.04.20
Подякував: 345 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:52

  drevlyanin написав:" Он считает, что ориентировочное количество неучтенных государством «теневых» заработков, которые украинские налогоплательщики не показывают государству, достигает 50 млрд грн."
Ну и? Даже если со всей этой суммы получить НДФЛ(что невозможно даже теоретически)=9млд/грн-копейки в масштабах государства. И для этого потребуется теребить миллионы граждан. ИМХО овчинка выделки(администрирования) не стоит.
Не туда этот неуч, видимо прогулявший в школе уроки математики, смотрит.
Но видится мне, не долго уже этой вакханалии некомпетентности продолжатся.

як то кажуть, більше буде поросячого визгу, чим сала
так розумію, що владі на рейтинги вже наплювати,
тепер тре побільше урвати перед тим як "давай досвіданья"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27258
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1348 раз.
Подякували: 2298 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:54

Re: Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано

Нагадаємо, у вересні він анонсував боротьбу з переведенням працівників на ФОП. За його словами, в Україну надходить $ 12,121 млрд переказів від заробітчан. Якщо хтось із них в майбутньому за ці гроші буде щось купувати, то доведеться показати легальність походження даних коштів. У українців, які працюють за кордоном, є право задекларувати зароблене, резюмував він.

ага, і попасти на ВЗ 1.5% який не покриватий угодами про уникнення по подвійне оподаткування
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27258
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1348 раз.
Подякували: 2298 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:24

Какой бизнес у его мамаши-миллионерши?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22410
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1659 раз.
Подякували: 2349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:45

  flyman написав:
Нагадаємо, у вересні він анонсував боротьбу з переведенням працівників на ФОП. За його словами, в Україну надходить $ 12,121 млрд переказів від заробітчан. Якщо хтось із них в майбутньому за ці гроші буде щось купувати, то доведеться показати легальність походження даних коштів. У українців, які працюють за кордоном, є право задекларувати зароблене, резюмував він.

ага, і попасти на ВЗ 1.5% який не покриватий угодами про уникнення по подвійне оподаткування

ага, незадекларироваться и попасть на НДФД+ВЗ 19.5% -- вот путь настоящего самурая :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5743
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 55 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко: на соціальний захист киян у 2021 році було...
R2 » Сер 15 гру, 2021 17:47
3 232
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 гру, 2021 08:16
unicdima
Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по... 1, 2
R2 » Вів 14 гру, 2021 17:23
15 1867
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 гру, 2021 23:20
kravzovandr
Гетманцев прозвітував про перший тиждень боротьби зі...
R2 » Вів 14 гру, 2021 11:36
4 262
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 17:55
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.