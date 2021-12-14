Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев звернувся до бізнесу.
Дивися повний текст Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано системою як ризиковий.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:41
Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано системою як ризиковий.
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:49
" Он считает, что ориентировочное количество неучтенных государством «теневых» заработков, которые украинские налогоплательщики не показывают государству, достигает 50 млрд грн."
Ну и? Даже если со всей этой суммы получить НДФЛ(что невозможно даже теоретически)=9млд/грн-копейки в масштабах государства. И для этого потребуется теребить миллионы граждан. ИМХО овчинка выделки(администрирования) не стоит.
Не туда этот неуч, видимо прогулявший в школе уроки математики, смотрит.
Но видится мне, не долго уже этой вакханалии некомпетентности продолжатся.
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:52
як то кажуть, більше буде поросячого визгу, чим сала
так розумію, що владі на рейтинги вже наплювати,
тепер тре побільше урвати перед тим як "давай досвіданья"
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:54
Re: Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано
ага, і попасти на ВЗ 1.5% який не покриватий угодами про уникнення по подвійне оподаткування
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:45
ага, незадекларироваться и попасть на НДФД+ВЗ 19.5% -- вот путь настоящего самурая
Додано: Чет 16 гру, 2021 15:38
Если зарубежные налоги таки уплачены, то только на 1.5% плюс, возможно, какой-то штраф за просрочку отчёта. Причём с той суммы, на которую налоговая решит обратить внимание, а не со всей. Да и даже, если считать на всю сумму и 19.5%, нужно умножить на вероятность, что наша, традиционно импотентная, налоговая таки заметит и сдерёт. Калькулятор говорит, что такая вероятность должна превысить 7.7%. Пока не верится, что столь высока.
А если учесть, что не меньше половины заработка проедается (эти суммы налоговая точно проверять не будет), а на крупную покупку обычно есть возможность сделать вид, что родственники подарили недостающую сумму, то выгода платить ВЗ совсем не прослеживается.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 16 гру, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 гру, 2021 15:39
який смисл?
так і бачу заробітчани з полуниць купують квартири стояками.
гроші ідуть в основному:
- поставити дітей на ноги
- заплатити за навчання у виші
- зробити (євро)ремонти в хаті
Про купівлю нерухомості не чув, може і беруть. Напр. Алекс Брєжнев. в Одесі.
Багато хто через деякий час там і залишається та повертатися вна неньку не збирається. Так що кукіш незадекларований хіба отримає товариш Гетьманців від гастриків.
Як можна бути 18% НДФЛ, якщо в Польщі вже заплатив НДФЛ.
Ну хіба який нелегал. Або заробітчан з Дубаю, там НДФЛ нема поки що
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