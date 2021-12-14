Гетманцев звернувся до бізнесу, який було ідентифіковано...

Додано: Чет 16 гру, 2021 15:38

_hunter написав: flyman написав: ага, і попасти на ВЗ 1.5% який не покриватий угодами про уникнення по подвійне оподаткування ага, і попасти на ВЗ 1.5% який не покриватий угодами про уникнення по подвійне оподаткування

ага, незадекларироваться и попасть на НДФД+ВЗ 19.5% -- вот путь настоящего самурая ага, незадекларироваться и попасть на НДФД+ВЗ 19.5% -- вот путь настоящего самурая

Если зарубежные налоги таки уплачены, то только на 1.5% плюс, возможно, какой-то штраф за просрочку отчёта. Причём с той суммы, на которую налоговая решит обратить внимание, а не со всей. Да и даже, если считать на всю сумму и 19.5%, нужно умножить на вероятность, что наша, традиционно импотентная, налоговая таки заметит и сдерёт. Калькулятор говорит, что такая вероятность должна превысить 7.7%. Пока не верится, что столь высока.А если учесть, что не меньше половины заработка проедается (эти суммы налоговая точно проверять не будет), а на крупную покупку обычно есть возможность сделать вид, что родственники подарили недостающую сумму, то выгода платить ВЗ совсем не прослеживается.