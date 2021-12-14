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Кличко: на соціальний захист
киян у 2021 році було...

Кличко: на соціальний захист киян у 2021 році було...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:47

Кличко: на соціальний захист киян у 2021 році було...

Пропонуємо до обговорення:
На соціальний захист киян у 2021 році столиця виділила 5,2 млрд гривень. Ці кошти було витрачено на матеріальну допомогу соціально незахищеним мешканцям, житло для ветеранів, реабілітацію людей з інвалідністю тощо.

Дивися повний текст Кличко: на соціальний захист киян у 2021 році було витрачено 5,2 млрд гривень.
R2
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Такою корупцією має займатись прокуратура.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:57

Это пистец. Кто видел эту кучу денег?
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:02

70 квартир в год. Пусть даже каждая по 1,5 млн. грн. Это 105 млн.грн. Где остальное,
Виталик? Остапу Бендеру стоило бы поучиться!
Omega
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