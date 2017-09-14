RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:22

Заметка о средней зарплате по областям - https://www.objectiv.tv/objectively/2025/09/14/nazvana-srednyaya-zarplata-na-harkovshhine-sravnenie-s-drugimi-oblastyami/
Приведена карта Украины с цифрами по областям.
Самая низкая в Черновицкой области — 19,2 тысячи.
Самая высокая - в Луганской - 34,6 тыс. :?:
Выше только в городе Киев - 40,4 тыс.

Что бы это значило?
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:23

  ЛАД написав:Не знаю, чего уж там синдром (точнее, боюсь предположить), но статья бесплатная, а псу вместе с котом лапой, видимо, открыть не получается.

Убедил ... ) Лапы у меня запутались )

Но вот ... б*** ... опять нюансы

Из той же статьи
Россия заявляет, что её ударные беспилотники нацелены на объекты, связанные с войной. Но они также наносили удары по больницам, школам, многоквартирным домам и паркам, где играют дети, убивая многих украинцев.
...
Более того, беспилотники сеют ужас, перенося войну в города, далекие от линии фронта, часто посреди ночи, практически лишая возможности спать во время крупномасштабных атак. Цель — деморализовать украинцев и подорвать их волю к борьбе с войной.

Почему-то, этот раздел статьи ЛАД пропустил и я не сомневаюсь, что пропустил специально )

Ведь сам ЛАД и призывает к этому - что не нужно воевать, нужно "настойчиво предлагать агрессору условия мира" )
ЛАД не замечает удары по больницам, школам, очереди из пенсионеров, для него - "ну это же война"

PS. ЛАД, зря ты на этом акцентировал внимание )))
pesikot
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Самая высокая - в Луганской - 34,6 тыс. :?:

Так Луганська - повністю окупована, тому до тих хто відноситься до Луганської(по параметрам статистики) це якась кількість держслужбовців типу прокурор Луганської , губернатор і так далі....
budivelnik
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Самая высокая - в Луганской - 34,6 тыс. :?:

Так Луганська - повністю окупована, тому до тих хто відноситься до Луганської(по параметрам статистики) це якась кількість держслужбовців типу прокурор Луганської , губернатор і так далі....
Тоже так подумал, но не знаю.
И смешно считать и приводить такую цифру, если это верно.
Хотя у губернатора должен быть какой-то офис с сотрудниками, в т.ч. и с уборщицей.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Хотя у губернатора должен быть какой-то офис с сотрудниками, в т.ч. и с уборщицей.
Ви так вже не псіхуйте... Війна-треба економити... Максимум секретарка 90-60-90....

https://tsn.ua/ato/luganska-oblast-okupovana-na-95-v-ova-rozpovili-skilki-lyudey-prozhivayut-na-vilniy-teritoriyi-2618493.html
На вільній території Луганщини проживають 45 осіб, це переважно літні люди
Про це заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Хотя у губернатора должен быть какой-то офис с сотрудниками, в т.ч. и с уборщицей.
Ви так вже не псіхуйте... Війна-треба економити... Максимум секретарка 90-60-90....

Хочу на такую должность. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:50

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Хотя у губернатора должен быть какой-то офис с сотрудниками, в т.ч. и с уборщицей.
Ви так вже не псіхуйте... Війна-треба економити... Максимум секретарка 90-60-90....

Хочу на такую должность. :)

Полом не вышел ... )) и возрастом ))
pesikot
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Хочу на такую должность.
Секретарки ???? :oops:
Боюсь по віку і орієнтації - Вам не світить
budivelnik
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Хочу на такую должность.
Секретарки ???? :oops:
Боюсь по віку і орієнтації - Вам не світить

Пане budivelnik, може ми про ЛАДа чогось не знаємо ... про його орієнтацію або вік, або стать )

В наш буремний час, ні в чому неможливо бути впевненим ))
pesikot
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тобто оці сзч-ки для одних умов (пішли в сзч з-за отих умов); а для інших умов (тобто умов у Вереса) - стають героями..
Одні і ті ж самі люди!!!!!!!!!!!!!
Я тобі про це 15+ років вказую. І приклад навпіл розділеного міста (між Мексикою і Штатами) наводив, двох Корей і т.д.

А ти співай далі про тіко 5% будівельників комунізму. Ой.. капіталізму.
Якщо Бог хоче когось наказати-він забирає в останнього розум...
Давай на пальцях і по порядку
1 Полк=1000-3000 осіб, значить у Вереса від 600 до 2000
2 Самовільно покинувших - 100 000 + ....

Питання1
Чи могло 0,6-2% СПЕЦІАЛЬНО піти в самоволку щоб потрапити в кращі умови?
Питання2
Яка частина цих 0,6-2% в своїх частинах на своїх посадах приносила більше користі ніж вона принесе у Вереса?
Питання3
Верес - ВИГРАВ... а от чи виграло ЗСУ ?.. і чи виграла Україна?

Поки думаєш над цим
Підемо далі...
Так , якщо розділити людей по професійним навикам
а- - і тій групі в якій кращі професійні навики надати матеріальних ресурсів пропорційно їхнім навикам.. то ясно що ця група вирветися вперед в порівнянні з іншими групами.
б - навівть якщо матеріальні ресурси розділити пропорційно кількості то результат групи з вищими профнавиками- буде кращий

Тобто поділ про якимось ознакам дасть КРАЩИЙ результат для кращих і гірший результат для гірших... але при цьому такий подвл
а -покращить середній результат всіх груп в порівнянні якщо поділу не відбудеться
Якщо поділ не відбудеться
- то розрив між найкращими і найгіршими скоротиться. але при цьому середній погіршиться.
Це все що тобі треба розуміти

А далі простий логічний висновок
Якщо кращі підуть вперед а гірші відстануть то є три варіанти
а - не заважати - найкращий середній результат
б - затормозити кращих за рахунок створення умов для гірших - найгірший результат
в - попросити (створити умови) щоб кращі ТЯГНУЛИ гірших - результат буде кращий ніж просто тормозити але гірший ніж не заважати(середній я маю на увазі)
г - дати зрозуміти гіршим що вони (якщо хочуть) можуть наздоганяти кращих, і при цьому гарантувати що гіршим дадуть право померти з голоду в картонній коробці - найкращий середній результат шляхом еволюційного підбору..

А ти й далі плутай поняття між тим що краща група отримає кращий результат,
але якщо всіх перевести в кращу групу-то вона перетвориться в гіршу..- ти так і не допетрав

Кумедний місіонер.
Лізти в твій черговий вже вінегретний єралашище мені влом.
В підміна предмету тебе макнув? Макнув.
Гвіздок ти отримав? Отримав.
Тому лісом..

Сконцентруйся. Напружся. Зберись. Попий водички. І спробуй довше бути самодостатнім.

Хоча тримай ще гвіздок на посошок: подивись який результат за 20+ (з 1962 року, початок реформ) років досягли кращі в Кореї -- Самсунги-Хюндаї тощо (тобто аля Боїнги-БМВ) і
який результат досяг ти з іншими нашими 5% кращих за 30+ років - курі, зерно та махазин 😁😁😁
І хочеш ще чекати...((
