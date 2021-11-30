RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мирослав Євсієнко: колектор.
Що може, а що не може

Мирослав Євсієнко: колектор. Що може, а що не може
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:06

Мирослав Євсієнко: колектор. Що може, а що не може

Пропонуємо до обговорення:
Український ринок послуг по стягненню проблемних заборгованостей важко назвати ідеальним чи прозорим.

Дивися повний текст Мирослав Євсієнко: колектор. Що може, а що не може.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96674
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:06

а вежливых коллекторов тем более в эротическое путешествие пошлют... вежливость в этих делах не котируется😎
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 317
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:15

люди понимают и боятся только силу ((
ketrax70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 15.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Дія» може не витримати напливу охочих отримати «тисячу...
R2 » Чет 09 гру, 2021 08:57
6 417
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 09:06
_hunter
Податковий закон може зробити директорів підприємств...
R2 » Чет 02 гру, 2021 13:46
7 503
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 гру, 2021 08:54
espanol
Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на...
R2 » Вів 30 лис, 2021 11:37
6 417
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 гру, 2021 10:07
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.