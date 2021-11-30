Український ринок послуг по стягненню проблемних заборгованостей важко назвати ідеальним чи прозорим.
Дивися повний текст Мирослав Євсієнко: колектор. Що може, а що не може.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 18:06
Мирослав Євсієнко: колектор. Що може, а що не може
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мирослав Євсієнко: колектор. Що може, а що не може.
Додано: Сер 15 гру, 2021 18:06
а вежливых коллекторов тем более в эротическое путешествие пошлют... вежливость в этих делах не котируется😎
Додано: Сер 15 гру, 2021 23:09
Re: Мирослав Євсієнко: колектор. Що може, а що не може
Краткое содержание: чувак из компании, выдающей кредиты под 2% в ДЕНЬ, беспокоится, что уменьшение доступности таких кредитов уменьшит покупательную способность украинцев. Я аж прослезился от такой заботы.
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