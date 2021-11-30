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Міненерго пропонує механізм беззбиткового для ТЕС та ТЕЦ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 20:03
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики ініціює прийняття Кабінетом міністрів розпорядження про впровадження для теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей допоміжної послуги із закупівлі газу.
Дивися повний текст Міненерго пропонує механізм беззбиткового для ТЕС та ТЕЦ використання газу замість вугілля
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Додано: Сер 15 гру, 2021 20:03
Самый безубыточный механизм-это очередное повышение тарифов для пересичных.Как всегда.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 15 гру, 2021 20:09
Дойка пересічного в "0" запущена.
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Прораб
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