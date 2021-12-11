В Україні 2022 року тарифи на газ підвищать на 20%, а електроенергія подорожчає на 17,5%.
Дивися повний текст Як зміняться тарифи на комуналку до 2024 року: прогноз Кабміну.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 08:16
Як зміняться тарифи на комуналку до 2024 року: прогноз...
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Дивися повний текст Як зміняться тарифи на комуналку до 2024 року: прогноз Кабміну.
Додано: Чет 16 гру, 2021 08:16
То есть даже если мировые цены на газ упадут то нам цену все равно поднимут на него и на тепло?
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