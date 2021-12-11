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Як зміняться тарифи на комуналку
до 2024 року: прогноз...

Як зміняться тарифи на комуналку до 2024 року: прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:16

Як зміняться тарифи на комуналку до 2024 року: прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 2022 року тарифи на газ підвищать на 20%, а електроенергія подорожчає на 17,5%.

Дивися повний текст Як зміняться тарифи на комуналку до 2024 року: прогноз Кабміну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:16

То есть даже если мировые цены на газ упадут то нам цену все равно поднимут на него и на тепло?
Джон
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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