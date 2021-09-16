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Регулятор покарав lifecell на 10,5 млн грн за неправдиву...
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Додано: Чет 16 гру, 2021 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував мобільного оператора lifecell на 10,47 млн. грн. за порушення закону про захист від недобросовісної конкуренції. Йдеться про поширення хибної та неточної інформації про лідерство у наданні певних послуг.
Дивися повний текст Регулятор покарав lifecell на 10,5 млн грн за неправдиву рекламу про лідерство
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Додано: Чет 16 гру, 2021 12:23
Ключевое предложение: "к регулятору обратилась компания «Киевстар» с жалобой на недобросовестную рекламу конкурента" Интересно, во сколько ей обошлось положительное решение по жалобе?
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moveton
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Додано: Чет 16 гру, 2021 13:03
moveton написав:
Ключевое предложение: "к регулятору обратилась компания «Киевстар» с жалобой на недобросовестную рекламу конкурента" Интересно, во сколько ей обошлось положительное решение по жалобе?
Наверное в половину суммы штрафа конкурента)
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LOKY
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