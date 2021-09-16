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Регулятор покарав lifecell на
10,5 млн грн за неправдиву...

Регулятор покарав lifecell на 10,5 млн грн за неправдиву...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:23

Регулятор покарав lifecell на 10,5 млн грн за неправдиву...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував мобільного оператора lifecell на 10,47 млн. грн. за порушення закону про захист від недобросовісної конкуренції. Йдеться про поширення хибної та неточної інформації про лідерство у наданні певних послуг.

Дивися повний текст Регулятор покарав lifecell на 10,5 млн грн за неправдиву рекламу про лідерство.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:23

Ключевое предложение: "к регулятору обратилась компания «Киевстар» с жалобой на недобросовестную рекламу конкурента" Интересно, во сколько ей обошлось положительное решение по жалобе?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:03

  moveton написав:Ключевое предложение: "к регулятору обратилась компания «Киевстар» с жалобой на недобросовестную рекламу конкурента" Интересно, во сколько ей обошлось положительное решение по жалобе?

Наверное в половину суммы штрафа конкурента)
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:42

Re: Регулятор покарав lifecell на 10,5 млн грн за неправдиву

Одна жаба пожаловалась на другую жабу.

Где качественная голосовая связь как было при 2G?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:54

  p_a_l написав:Где качественная голосовая связь как было при 2G?

Что значит "было"? 2G сети никуда не делись. Не заметил, чтобы по ним стало работать хуже, чем 5-10 лет назад.
moveton
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