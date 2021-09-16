|
|
|
Регулятор покарав lifecell на 10,5 млн грн за неправдиву...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував мобільного оператора lifecell на 10,47 млн. грн. за порушення закону про захист від недобросовісної конкуренції. Йдеться про поширення хибної та неточної інформації про лідерство у наданні певних послуг.
Дивися повний текст Регулятор покарав lifecell на 10,5 млн грн за неправдиву рекламу про лідерство
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96685
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:23
Ключевое предложение: "к регулятору обратилась компания «Киевстар» с жалобой на недобросовестную рекламу конкурента" Интересно, во сколько ей обошлось положительное решение по жалобе?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:03
moveton написав:
Ключевое предложение: "к регулятору обратилась компания «Киевстар» с жалобой на недобросовестную рекламу конкурента" Интересно, во сколько ей обошлось положительное решение по жалобе?
Наверное в половину суммы штрафа конкурента)
-
LOKY
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 11.10.11
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:42
Одна жаба пожаловалась на другую жабу.
Где качественная голосовая связь как было при 2G?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3921
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:54
p_a_l написав:
Где качественная голосовая связь как было при 2G?
Что значит "было"? 2G сети никуда не делись. Не заметил, чтобы по ним стало работать хуже, чем 5-10 лет назад.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:13
p_a_l написав:
Одна жаба пожаловалась на другую жабу.
Где качественная голосовая связь как было при 2G?
Это сродни что-то вкуснейшему советскому мороженому
Помню у меня был Киевстар и корпоративный Лайф. Даже при наличии всех палочек связи продиктовать что-то была боль. Приходилось по 100500 раз повторять и переспрашивать. Причем звонки были с Лайфа на Лайф в приделах города. Сейчас с мобильного можно говорить норм по куче менеджеров, т.ч обычные звонки актуальны если какой-то интернет магаз перезванивает или в колл центр банка звонить. Ну и Voice over LTE постепенно подключают, что должно улучшить качество связи.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 2153
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|