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Dell показала концепт
ноутбука, який на 50%...

Dell показала концепт ноутбука, який на 50%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:06

Dell показала концепт ноутбука, який на 50%...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія компанія Dell представила концепт ноутбука майбутнього, виробництво якого на 50% екологічніше, ніж виробництво актуальних лептопів.

Дивися повний текст Dell показала концепт ноутбука, який на 50% екологічніший за звичайний і краще піддається ремонту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:07

На розбирання 1,5 год і це тіпа досягнення? ))) За півтори години я звичайний і розберу і зберу.
Така модульна система вже використовувалась років 15 назад, продавалась база ноута без проца, вінта, памяті, а ти вже сам комплектував його на свій розсуд.
unicdima
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