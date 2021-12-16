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У «Слузі народу» розповіли,
яка зараз має бути вартість...

У «Слузі народу» розповіли, яка зараз має бути вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:08

У «Слузі народу» розповіли, яка зараз має бути вартість...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість за проїзд у громадському транспорті у Києві має залишитись 8 гривень.

Дивися повний текст У «Слузі народу» розповіли, яка зараз має бути вартість проїзду у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:33

Та пусть доплатит с бюджета миллиардов 10 таки будет...
grig90vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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