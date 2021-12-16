Вартість за проїзд у громадському транспорті у Києві має залишитись 8 гривень.
Дивися повний текст У «Слузі народу» розповіли, яка зараз має бути вартість проїзду у Києві.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 15:08
У «Слузі народу» розповіли, яка зараз має бути вартість...
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Дивися повний текст У «Слузі народу» розповіли, яка зараз має бути вартість проїзду у Києві.
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