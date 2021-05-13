Запуск автомобільного руху по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу відкладено наступного року.
Дивися повний текст Влада Києва перенесла відкриття Подільського мосту на 2022 рік.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 15:11
Влада Києва перенесла відкриття Подільського мосту на...
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Дивися повний текст Влада Києва перенесла відкриття Подільського мосту на 2022 рік.
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